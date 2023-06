Calciomercato Lazio, si accelera per Milik: con Sarri è successo questo!

Calciomercato Lazio, Milik primo obiettivo per l’attacco: contatto tra il polacco e Sarri. C’è un solo ostacolo da superare

Arek Milik è diventato il primo obiettivo del calciomercato Lazio per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’attaccante ha avuto già un contatto con Sarri, che lo ha già allenato a Napoli, dando una disponibilità di massima al trasferimento.

La Juventus sembra non intenzionata entro il 10 giugno a esercitare il riscatto dal Marsiglia fissato a 7 milioni di euro più due di bonus. Un vantaggio per la Lazio che potrebbe investire 7-8 milioni per il suo cartellino e destinare il budget rimanente ad altri reparti. L’unico ostacolo da superare è rappresentato dall’ingaggio pari a 3.5 milioni di euro netti, cifra che potrebbe essergli garantita o addirittura aumentata dalle squadre interessate in Bundesliga e soprattutto in Premier. In sostanza, per sbarcare a Formello Milik dovrebbe ridursi leggermente l’ingaggio.