Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per quanto riguarda gli esterni d’attacco: biancocelesti su Isaksen

Come riferito da Gianluca Di Marzio, spunta un nome nuovo per il calciomercato Lazio per quanto riguarda gli esterni d’attacco.

Nelle ultime ore i biancocelesti avrebbero effettuato sondaggi concreti per Isaksen, esterno destro 22enne del Midtjylland seguito anche dal Milan. La pista potrebbe accendersi presto.