Calciomercato Lazio, obiettivo Emerson Palmieri: il terzino arriva a una sola condizione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti continuano a seguire Emerson Palmieri, ma il terzino arriverà a una sola condizione

L’arrivo di Provedel è ormai vicino, così la Lazio sistemerà anche il reparto portieri. Ai biancocelesti resterà poi da rinforzare il ruolo di terzino sinistro, con Maurizio Sarri che continua a chiedere Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea.

Come riportato da Il Messaggero, però, l’arrivo dell’italo-brasiliano potrà avvenire al verificarsi di una sola condizione: la partenza di Elseid Hysaj. L’albanese piaceva al Valencia, ma poi non se ne è fatto più nulla. Si cercano allora nuovi acquirenti. Non trova invece conferme l’interesse per Valeri della Cremonese.