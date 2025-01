Calciomercato Lazio, la pista che porta a quel centrocampista si complica

Calciomercato Lazio, si complica la pista per quel rinforzo a centrocampo: tanta concorrenza e condizioni non favorevoli

Il calciomercato Lazio è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e tra i nomi nella lista di Fabiani c’è anche Cesare Casadei. L’ex Inter in forza al Chelsea non trova spazio e ha chiesto di essere ceduto.

Come riportato però dal Corriere dello Sport, la pista non è così facile da percorrere per due motivi: da una parte la tanta concorrenza, dall’altra le condizioni dei Blues – prestito secco senza poter patrimonializzare il cartellino – non convincono particolarmente i biancocelesti.