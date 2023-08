Calciomercato Lazio, a centrocampo può arrivare anche un giovane: due i nomi in pole

Calciomercato Lazio, la Lazio potrebbe completare il proprio centrocampo con un giovane oltre al regista: due i nomi in pole

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione del calciomercato Lazio sarebbe quella di completare il proprio centrocampo con l’arrivo di un giovane, soprattutto se dovesse partire uno tra Basic e Marcos Antonio e a prescindere dall’arrivo del mediano davanti alla difesa, acquisto ritenuto prioritario da Sarri.

In questo senso, sono due i nomi in pole: Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg nell’ultimo anno in prestito al Milan, e Tessman, centrocampista del Venezia.