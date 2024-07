Calciomercato Lazio, anche lo SPORTING su un obiettivo in attacco? Parla AMORIN: «Abbiamo già TRE PUNTE»

Calciomercato Lazio, lo Sporting Lisbona sull’obiettivo in attacco dei biancocelesti? Le parole del tecnico Amorin

Lo Sporting Lisbona si muove su Ioannidis? L’attaccante greco è uno dei possibili nomi accostati al calciomercato Lazio in caso di partenza di Taty Castellanos, e su di lui ha parlato Rúben Amorim, tecnico dei portoghesi, a Sport TV.

PAROLE – «Ioannidis? Contiamo sui giocatori che abbiamo qui, abbiamo un buon piano. Abbiamo molti giovani che pensiamo che ci daranno un valore aggiunto sia in campo che sotto altri aspetti, quindi sono molto contento dei calciatori che ho a disposizione. Abbiamo tre attaccanti e come avete visto Rodrigo sta crescendo a vista d’occhio. Nel invece è stato sfortunato, ma ha giocato molto bene e quindi non lo chiamerei né piano B né piano A. C’è una situazione che stiamo valutando, è successo diverse volte, vediamo cosa succede».