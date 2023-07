Calciomercato Lazio, Ricci insidia Torreira: Lotito lo preferisce per un aspetto

Calciomercato Lazio, Samuele Ricci resta l’altro obiettivo per il centrocampo oltre Lucas Torreira: Lotito lo preferisce per l’età

Come riporta Il Messaggero, non c’è solo Lucas Torreira tra gli obiettivi del calciomercato Lazio per quanto riguarda il centrocampo.

Lotito e Sarri tengono d’occhio anche Samuele Ricci: Lotito lo preferisce all’ex Fiorentina per la giovane età e ha proposto a Cairo 15 milioni più 5 di bonus. I granata vorrebbero 20 di base fissa più qualche bonus. La pista va seguita con attenzione.