Calciomercato Lazio, ancore due INNESTI: una PUNTA e una MEZZALA, le ultime

Calciomercato Lazio, non è ancora chiuso il mercato in entrata: obiettivi un’attaccante o un centrocampista, le ultime

Il calciomercato Lazio, a 22 giorni alla chiusura, non è ancora finito e, come riportato dal Corriere dello Sport, gli ultimi due innesti dovrebbero essere uno in attacco e uno a centrocampo.

Torna di moda per il reparto offensivo il nome di Boulaye Dia, in uscita dalla Salernitana e che è già stato seguito dai biancocelesti. meno fattibile la pista per Ioannidis per cui il Panathinaikos chiede 25 milioni. Oltre a loro rimangono monitorate la posizione di Laurienté. A centrocampo invece i nomi sono tre: Folorunsho, cresciuto nel vivavio laziale, il fratello di Jude, Jobe Bellingham e Casadei, in uscita dal Chelsea.