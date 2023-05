Calciomercato Lazio: spunta un nuovo vice Immobile. Perfetto per Sarri

Calciomercato Lazio, tra le tante ipotesi delle ultime settimane spunta Openda del Lens: l’attaccante piace a Sarri

La ricerca di un vice Immobile sarà una priorità per Sarri nel prossimo calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ultimo nome che incontra il gradimento del tecnico è quello di Openda del Lens sul quale c’è da tempo anche il Milan.

In questa stagione il ragazzo, 23 anni, ha già segnato 19 gol in campionato. Stuzzica per la sua duttilità pur non essendo dotato di un’altezza considerevole (177 centimetri). Il profili è da seguire con attenzione.