Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco: potrebbe liberarsi gratis dallo Shakhtar. I dettagli. Ecco di chi si tratta

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, spunta il profilo di Tetê, esterno offensivo di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma con il contratto in scadenza a dicembre 2023. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi.

Tetê potrebbe essere l’occasione a parametro zero per la Lazio. Ci sarebbe però da battere la concorrenza di altre due squadre italiane: la Fiorentina e il Napoli.