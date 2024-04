Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco: ha già lavorato con Tudor. Il nuovo trequartista potrebbe arrivare dalla Serie A

La Lazio è alla ricerca di giocatori che possano interpretare al meglio lo stile di gioco di Igor Tudor in vista della prossima stagione. Per questo motivo, la società biancoceleste ha messo nel mirino un ex giocatore dell’allenatore croato: Alexis Sanchez.

Il cileno ha vissuto una delle sue migliori stagioni con Tudor a Marsiglia ed a fine stagione si libererà a zero dall’Inter. Un colpo a zero per la Lazio, che vuole rinforzare la trequarti.