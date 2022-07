Calciomercato Lazio, nuovo indizio su Provedel: arriva direttamente dallo Spezia

Calciomercato Lazio: Provedel è sempre più vicino ai biancocelesti, il nuovo indizio arriva direttamente dallo Spezia

Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare uno dei due nuovi portieri della Lazio. E l’ulteriore indizio arriva direttamente dallo Spezia.

Nel corso del ritiro di Val Gardena, infatti, l’allenatore dei bianconeri Cioffi, durante l’amichevole contro l’FC Gherdenia non ha mandato in campo Provedel bensì Zovko. Una possibile indicazione per l’addio ormai prossimo del portiere.