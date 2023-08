Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Lloris: le ultimissime sul portiere del Tottenham

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio sembrerebbe aver avviato nuovi contatti nella giornata di oggi per Hugo Lloris, obiettivo per la porta biancoceleste.

Pista che sembra tornare estremamente calda, visto la necessità del club di trovare un secondo portiere.