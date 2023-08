Calciomercato Lazio, nuove pretendenti per Gonzalez: ecco cosa ha in mente Lotito. Il giocatore piace a diversi club

Diego Gonzalez dopo aver partecipato al ritiro di Auronzo con la prima squadra, è stato riaggregato alla Primavera, ma non disputerà un altro campionato da fuoriquota. Piace a Salernitana, Empoli, Cagliari e Verona. Lo stesso Lotito lo apprezza e per questo, per cederlo, pensa alla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Con questi costi è complicato, riporta Corriere dello Sport. Soltanto in Serie B (poco appetibile per il ragazzo) accetterebbero un prestito secco: Sampdoria, Bari e Perugia avrebbero già espresso un certo gradimento. Con gli umbri, inoltre, la società capitolina sta provando a definire il trasferimento di altri due calciatori: Adamonis e Bertini.