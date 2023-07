Calciomercato Lazio, c’è il rilancio per Torrerira! Ultime

Calciomercato Lazio, importante rilancio dei biancocelesti per Lucas Torreira: nelle ultime ore presentata la nuova offerta al Galatasaray

Lucas Torreira torna prepotentemente in orbita calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, nella giornata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti con il Galatasaray nei quali Lotito ha messo sul piatto 12 milioni più 3 di bonus.

Il club turco ne vuole 15 secchi senza bonus: i margini per trattare ci sono anche se la foto circolata ieri sui social con il calciatore che sembrava in procinto di partire per l’Italia non corrisponde a chiusure imminenti dell’affare.