Calciomercato Lazio, nuova offerta per Ricci: Lotito sorprende Cairo

Calciomercato Lazio, nuovo affondo di Lotito per Ricci: il patron ha offerto al presidente granata soldi più un’importante contropartita

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio non molla Samuele Ricci.

Nella giornata di ieri, a Milano, c’è stato un nuovo incontro tra Lotito e Cairo in gran segreto. Per avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni dei granata, il patron biancoceleste ha messo sul piatto una cifra tra i 17 e i 18 milioni di euro più il cartellino di Lazzari. C’è attesa per la risposta,