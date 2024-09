Calciomercato Lazio, dalla Turchia ASSALTO a Nuno Tavares: la RISPOSTA del club capitolino NON si fa attendere

Calciomercato Lazio, dalla Turchia assalto a Nuno Tavares: la risposta del club capitolino sul futuro dell’esterno portoghese

Come ribadito da Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni di mercato per Nuno Tavares avrebbero sondato il terreno i dirigenti del Galatasaray. I turchi, infatti, avrebbero avanzato una proposta al calciomercato Lazio per rilevare l’esterno portoghese.

Dalla Capitale, però, hanno immediatamente rifiutato visto il recente ingaggio del terzino. Tutto l’ambiente, così come lo staff tecnico e i dirigenti, crede nelle sue capacità e potenzialità e vuole puntare forte sull’ex Marsiglia.