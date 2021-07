Calciomercato Lazio, niente Nuno Tavares: firma con l’Arsenal – FOTO

Nuno Tavares era finito sul taccuino della Lazio, alla ricerca di un terzino, soprattutto prima dell’approdo in biancoceleste di Hysaj. La concorrenza e il prezzo però pare aver convinto la Lazio a virare su altri obiettivi.

Il giovanissimo giocatore portoghese del Benfica, che è stato tra i convocati a Euro 2020, è stato anche nel mirino del Napoli, ma alla fine ad avere la meglio è stato l’Arsenal che con 10 milioni, tra parte fissa e bonus, si è aggiudicata il classe 2000. L’annuncio degli inglesi è arrivato anche via social.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG

— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021