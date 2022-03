Calciomercato Lazio, non solo Romagnoli: offerto Nkoulou per la difesa

Calciomercato Lazio: il difensore Nkoulou sarebbe stato offerto ai biancocelesti per la difesa

Non solo Alessio Romagnoli, per la difesa della Lazio spunta anche un altro nome a costo zero. Si tratta di Nicolas Nkoulou, ex difensore del Torino che la scorsa estate ha firmato per un solo anno con il Watford.

Il camerunese era circolato in ambiente biancoceleste già lo scorso gennaio e a giugno potrebbe riaffacciarsi. Secondo il Corriere dello Sport, però, non si tratterebbe di un interesse della Lazio ma di una proposta fatta dagli stessi agenti di Nkoulou.