Calciomercato Lazio, non solo rinforzi: Lotito dovrà blindare due big, vista la loro situazione contrattuale

Oltre a dover pensare al mercato in entrata ed uscita della Lazio, Claudio Lotito e la dirigenza sono al lavoro per cercare di rinnovare due titolarissimi di Maurizio Sarri.

Come si legge sul Corriere dello Sport, le situazioni legate ai rinnovi di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, preoccupano e non poco: l’esterno italiano è in scadenza nel 2025, ma sembra lontano da un nuovo accordo con il club, mentre Pipe, da febbraio potrà firmare con chi vuole, visto la scadenza nel 2024.