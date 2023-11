Calciomercato Lazio, non solo Gnonto: tutti gli attaccanti esterni seguiti dal club. Ecco tutti i nomi

Come riferito dal Corriere dello Sport, in estate, all’ultimo minuto, si era discusso del possibile innesto nella Lazio di Mason Greenwood del Manchester United, poi finito in prestito al Getafe. Gnonto non è l’unico attaccante accostato nell’ultimo periodo.

Stanno spuntando diversi profili: è stato scritto di Artur del Palmeiras, classe 1998, un mancino che si muove a destra: tecnico e veloce. Un altro nome è quello di Savinho, che gioca nel Girona. Prezzo già alto, ci vogliono circa 20 milioni. Il mercato dei capitolini non prevede movimenti offensivi a gennaio.