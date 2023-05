Calciomercato Lazio: se Pedro non rinnova sono tre i nomi in pole

Calciomercato Lazio, se Pedro non dovesse rinnovare sono tre i nomi individuati da Sarri per la sua eventuale sostituzione

L’eventuale mancato rinnovo di Pedro condizionerà indubbiamente il prossimo calciomercato Lazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, se lo spagnolo dovesse salutare il club biancoceleste a parametro zero sono tre i profili individuati per la sua sostituzione: Orsolini, Krasniqi e Karlsson.