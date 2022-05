Calciomercato Lazio, nome nuovo dalla Francia: spunta Dubois

Calciomercato Lazio, dalla Francia spunta un nome nuovo per il ruolo di terzino sinistro: Tare interessato a Dubois del Lione

Come riportato da ButFootballClub, la Lazio avrebbe messo nel mirino un altro calciatore per il ruolo di terzino sinistro in vista della prossima stagione.

Tare sarebbe infatti molto interessato a Leo Dubois, il cui contratto con il Lione è a scadenza nel 2024. Da battere c’è la concorrenza della Fiorentina.