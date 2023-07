Calciomercato Lazio: niente sconto per Berardi, Lotito prepara la virata su di lui. Non va sottovalutata una virata verso Karlsson dell’AZ

Come riferito da Il Messaggero, il presidente della Lazio, Lotito in questa sessione di mercato non farà sconti, visto che nelle trattative in entrata non ne sta ricevendo.

L’ obiettivo Berardi, rimane ancora bloccato dalle richieste esose del Sassuolo (30 milioni). Per questo non va sottovalutata una virata verso Karlsson dell’AZ, esterno che sarebbe molto più accessibile sia per valutazione (circa 15 milioni), sia per ingaggio poiché accetterebbe anche a meno di 2 milioni. Solo al terzo posto nella lista degli esterni si può trovare Politano.