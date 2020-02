Calciomercato Lazio, occhi puntati su Neustadter della Dinamo Mosca

Piace Neustadter, il difensore della Dinamo Mosca e della Nazionale russa. Il giocatore è in scadenza di contratto, ma di grande esperienza

La Lazio lavora in difesa. Per il prossimo mercato estivo è stato valutato più di un profilo, oltre a Nacho del Real Madrid – come riporta Tuttomercatoweb – c’è anche Roman Neustadter della Dinamo Mosca. Il centrale, classe 1988, è anche il perno della Nazionale russa, dopo una carriera divisa tra Borussia Monchengladbach, Schalke 04 e Fenerbahce.

Il giocatore è in scadenza di contratto e la Lazio ci starebbe pensando: un colpo low cost ma d’esperienza, con passaporto comunitario. Attenzione ai numerosi club che stanno già saggiando il territorio…