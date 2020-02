Calciomercato Lazio, piace Nacho: il Real Madrid fissa il prezzo

La Lazio segue Nacho del Real Madrid. Il difensore è pronto a lasciare la squadra di Zidane, dove non trova più il giusto spazio

Nacho Fernandez è pronto a lasciare il Real Madrid. Il centrale difensivo non trova più spazio con Zidane e in estate potrebbe salutare i blancos per una squadra di Serie A. Alla Lazio il giocatore piace, e molto. Anche se su di lui – come riporta Diario As – non ci sarebbero solo i biancocelesti: alla lista delle pretendenti, infatti, si aggiungono Napoli, Roma, Villareal e Valencia.

Secondo il portale iberico Todo Fichaje, il Real Madrid avrebbe già fissato il prezzo del cartellino (tra i 20 e i 25 milioni di euro) oltre ad aver già individuato il suo sostituto, Salisu del Real Valladolid.

Nacho sarebbe un colpo importante per la Lazio, soprattutto in ottica Champions.