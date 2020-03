Calciomercato Lazio, Nacho la preferenza per la prossima stagione

Calciomercato Lazio, piace Nacho Fernandez del Real Madrid in rotta con l’allenatore Zinedine Zidane

Nonostante lo stop al campionato il calciomercato continua in vista della programmazione della prossima stagione. La squadra di Inzaghi con molta probabilità nel prossimo campionato tornerà a giocare la Champions League e serviranno quindi dei rinforzi.

Come riporta il Corriere dello Sport nel mirino ci sarebbe il difensore del Real Madrid Nacho Fernandez. Il calciatore è infatti in rotta con Zidane e in estate dovrebbe quindi dire addio ai Blancos. Il suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro ma non sarà facile vista la concorrenza di Valencia, Villarreal, Roma e Napoli.