Calciomercato Lazio, Muriqi: «Ecco che cosa ho detto al mio agente…». Le parole dell’attaccante del Maiorca

L’attaccante, Vedat Muriqi, sta svolgendo un ottimo lavoro da quando è al Maiorca e ha attirato così l’ attenzione di diversi club, sia in Liga sia in Premier, che lo hanno corteggiato durante la sessione di mercato invernale. Ora lo scenario potrebbe ripetersi e la Lazio assiste da lontano agli sviluppi, come prevede la clausola sul contratto che ha disposto il trasferimento al club spagnolo, i biancocelesti hanno diritto al 45% sulla futura rivendita.

A tal proposito il giocatore non ha mai nascosto la sua intenzione di rimanere in Spagna. Queste le sue parole ai microfoni di Cadena Ser:

MURIQI– «La mia ambizione è quella di giocare per il Mallorca e di poter vincere qualcosa con questo club. Ho detto al mio agente: ‘Per favore, lasciatemi in pace con le offerte, ho un contratto fino al 2027 e voglio finirlo»