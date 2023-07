Calciomercato Lazio, mistero Pellegrini: Sarri lo vuole ma il Nizza avanza. Si vedrà se Sarri riuscirà a convincere il club capitolino a fare uno sforzo per il giocatore

Come riporta TMW, il Comandante Sarri vuole Luca Pellegrini, ma ad oggi la trattativa è tutt’altro che in chiusura. Nonostante il giocatore sia disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare a Roma, la Lazio non sta facendo alcun passo in avanti nella trattativa con la Juve. Il club capitolino starebbe valutando altri profili.

E allora Pellegrini potrebbe lasciare di nuovo l’Italia: va avanti la trattativa tra Nizza e Juve, club che valuta il cartellino del giocatore 8 milioni di euro. Bisognerà vedere se Sarri riuscirà a convincere la dirigenza della Lazio a fare uno sforzo per Pellegrini.