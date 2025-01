Calciomercato Lazio, c’è un mister X se salta Fazzini! Lotito e Fabiani hanno l’alternativa: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, c’è anche un mister X in lista qualora saltasse l’affare per Fazzini. C’è sempre un’alternativa: tutti i dettagli

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio è al lavoro per un centrocampista. Obiettivo numero uno è Jacopo Fazzini, ma l’Empoli al momento non si smuove e non ha intenzione di cedere alle offerte dalla Capitale.

Solo una cessione può liberare, in alternativa, il posto per un over. Lotito e il DS Fabiani hanno comunque delle carte nascoste. Un Mister X c’è sempre nel mercato dei biancocelesti e in caso di delusione Fazzini servirà sicuramente.