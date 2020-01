Calciomercato Lazio, Minala vicinissimo al Livorno: i dettagli

Calciomercato Lazio, cessione vicina per Minala: il Livorno ha infatti incrementato la trattativa per il calciatore

Sta per volgere al termine in modo definivo l’avventura di Jospeh Minala alla Lazio. Il centrocampista infatti è ai margini del progetto e già in estate doveva essere ceduto.

Come riporta Alfredo Pedullà infatti il camerunese è vicinissimo al Livorno che in questi giorni ha accelerato la trattativa. La cessione dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza degli amaranto.