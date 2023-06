Milinkovic, si scalda la pista Juve? Lotito valuta quell’offerta

Calciomercato Lazio, procede la trattativa tra i biancocelesti e la Juve per Milinkovic: possibile punto d’incontro

In caso di addio di Adrien Rabiot per il calciomercato Juve prende quota Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha espresso il suo gradimento per la destinazione bianconero e la trattativa con la Lazio si prospetta meno dura del solito visto il solo anno di contratto che rimane al serbo.

Punto d’incontro possibile a 35 milioni di euro che la Juve prova a ridurre ulteriormente nel cash attraverso contropartite come Pellegrini e Zakaria. La trattativa è aperta, lo riporta La Stampa.