Calciomercato Lazio, Milinkovic bis? L’Al Hilal vuole prendersi anche lui

Si accende il calciomercato in uscita della Lazio, dopo Sergej Milinkovic-Savic dall’Arabia Saudita l’Al Hilal tenta un secondo colpo

Torna il calciomercato e come di consueto iniziano nuovamente a suonare le prime sirene dall’Arabia Saudita per tutti i club della nostra Serie A (e non solo). Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport infatti, l’Al Hilal avrebbe messo un nuovo calciatore della Lazio nel proprio mirino.

Dopo l’acquisto di Milinkovic–Savic nella passata estate, ora l’obiettivo dei sauditi sarebbe nientemeno che Marusic. Il calciatore d’altronde è controllato da Kezam, stesso agente del Sergente, che starebbe provando a portarlo proprio dal suo vecchio compagno in biancoceleste. Da capire, naturalmente, le reali possibilità di una effettiva trattiva.