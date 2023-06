Calciomercato Lazio, spunta una squadra a sorpresa per Milinkovic: cosa succede

Calciomercato Lazio, Milinkovic sempre più lontano: dopo l’interesse della Juventus spunta anche quello dell’Inter di Inzaghi

Come riferito da Alfredo Pedullà, si fa sempre più intricata nel calciomercato Lazio la situazione relativa al futuro di Milinkovic-Savic.

Il serbo da novembre scorso ha un accordo con la Juventus la quale però ha dovuto mettere in standby la trattative per le note vicende extra-campo. Lotito, nonostante un contratto in scadenza tra un anno, continua a chiedere 35 milioni di euro. La novità delle ultime ore è rappresentata dall’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un centrocampista fisico. Dopo la finale di Champions Marotta potrebbe entrare in azione.