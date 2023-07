Mercato Lazio, tutte le cifre dell’operazione Milinkovic-Savic con l’Al Hilal

Mercato Lazio, dall’Arabia riportano le cifre dell’affare Milinkovic-Savic con l’Al Hilal: ingaggio monstre per il Sergente

Milinkovic-Savic si appresta a lasciare la Lazio. Come riferito da Hilal Stuff in Arabia Saudita, l’Al Hilal verserà 42 milioni di euro per il cartellino del calciatore, bonus inclusi.

Il serbo firmerà invece un contratto di 3 anni con un ingaggio da quasi 30 milioni di euro a stagione comprensivi di bonus.