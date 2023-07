Calciomercato Lazio: Milinkovic saluta oggi? Assalto a Zielinski. Se oggi si concretizzerà l’addio del Sergente ecco cosa vuole fare il club

Come riferito da la Repubblica, se oggi si concretizzerà l’addio di Milinkovic per il club arabo, la Lazio andrà in pressing sul Napoli per Zielinski, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024. Resta, comunque, anche la pista Gedson Fernandes del Besiktas.