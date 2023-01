Calciomercato Lazio: La Premier su Milinkovic, Lotito sogna il rinnovo ma è ancora lontano. Ecco i dettagli

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente Lotito sta continuano a lavorare sul rinnovo di contratto di Milinkovic in scadenza nel 2024, Kezman, l’agente del calciatore starebbe invece cercando acquirenti in giro per l’Europa, tuttavia ancora nessuna società si è fatta avanti in maniera concreta mettendo sul piatto un’adeguata cifra per il Sergente.

Al momento sul giocatore si starebbero muovendo l’Arsenal e un altro club di Premier non identificato. Dopo la sfida di oggi all’Olimpico contro l’Empoli è previsto un incontro tra Sarri e la dirigenza per fare il punto sul mercato.