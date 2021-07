Calciomercato Lazio, anche Milinkovic nel mirino del PSG: i dettagli

Importanti novità sul fronte calciomercato per la Lazio: nel mirino del PSG sarebbe finito anche Sergej Milinkovic-Savic

Il fronte calciomercato per la Lazio sta diventando sempre più caldo in questi giorni. Con l’arrivo di Elseid Hysaj e quello imminente di Felipe Anderson, si prospettano anche possibili colpi in uscita.

Da tempo, il PSG ha messo gli occhi su Joaquin Correa e si sta trattando per un possibile scambio con Pablo Sarabia: tuttavia, il Tucu non è l’unico finito nel mirino dei parigini. Infatti, secondo quanto riportato da ESPN, il club transalpino avrebbe puntato anche Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, però, non sarebbe la prima scelta per la mediana della squadra di Mauricio Pochettino: il prescelto è Paul Pogba e, in caso la trattativa con lo United non andasse in porto, il numero 21 biancoceleste sarebbe una delle prime alternative insieme ad Eduardo Camavinga.