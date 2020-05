Calciomercato Lazio, solite pretendenti per Milinkovic. Ma se rimanesse…

Lazio, Milinkovic: il valzer delle pretendenti è ricominciato, ma se non dovesse lasciare Roma è pronto il ritocco dell’ingaggio

L’elenco delle pretendeti per Milinkovic è sempre lo stesso: Paris Saint Germain, Manchester United e un po’ più defilato il Real Madrid. Così come sono sempre le stesse le richieste del Presidente Lotito: cifre ad almeno tre zeri per poter intavolare una trattativa. Richieste importanti che non rendono impossibile l’idea che il giocatore resti ancora in biancoceleste.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo potrebbe allora firmare il suo terzo rinnovo che gli garantirebbe un ingaggio base da 3,5 milioni di euro a cui aggiungere poi i bonus.