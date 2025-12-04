Calciomercato Lazio, Lotito: «Abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità.  Avevamo operazioni di mercato che...»

Claudio Lotito ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel nel prepartita di Lazio Milan. Le sue parole

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel prepartita di Lazio-Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco un estratto:

PAROLE – «Quello che mi dispiace sembra che il mercato sembra che sia andare al supermercato ‘prendo due e pago uno’, nonostante abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità, abolito a luglio il primo e applicato nella prima parte del mercato, e fotografava al 30 marzo e una seconda parte a gennaio, ci ha creato un grande danno. Avevamo operazioni di mercato in campo che potevano rinforzare e avere ulteriori introiti e ci è stato impedito.

Avendo una squadra solida, dal punto di vista patrimoniale è una delle poche ad avere un patrimonio importantissimo immobiliare senza avere lo stadio, poi il patrimonio giocatori che ci vengono richiesti. Abbiamo una società di comunicazione e marketing che esce con 15 milioni di utili da 23 anni. Come si può impedire a una società di fare il mercato sul presupposto che il blocco serviva per evitare il fallimento della società? Nulla a che vedere con la realtà, serviranno degli aggiustamenti daremo di tutto per non indebolirla ma rinforzare la squadra»

