 Calciomercato Lazio, Lotito: «Abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità. Avevamo operazioni di mercato che...»
Connect with us

Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Lotito: «Abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità.  Avevamo operazioni di mercato che...»

Avversari Hanno Detto

Lazio Milan, Tare nel pre gara: «Ritorno all'Olimpico? Un’emozione grande. Partita? Noi vogliono arrivare fino in fondo, siamo preparati bene»

Coppa Italia Hanno Detto

Lazio Milan, parla Fabiani: «San Siro? A caldo abbiamo preferito non parlare, ecco perchè. Sarri? Lui è il nostro faro e la nostra guida»

Hanno Detto

Lazio, Mattei non ha dubbi: «I biancocelesti nei prossimi 180 minuti si giocano la stagione. Sul mercato dico una cosa»

Avversari Hanno Detto

Zazzaroni non ha dubbi: «Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo»

Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Lotito: «Abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità.  Avevamo operazioni di mercato che…»

Lazio news 24

Published

13 minuti ago

on

By

Lotito

Claudio Lotito ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel nel prepartita di Lazio Milan. Le sue parole

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel prepartita di Lazio-Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco un estratto:

PAROLE «Quello che mi dispiace sembra che il mercato sembra che sia andare al supermercato ‘prendo due e pago uno’, nonostante abbiamo subito un’ingiustizia reale con l’indice di stupidità, abolito a luglio il primo e applicato nella prima parte del mercato, e fotografava al 30 marzo e una seconda parte a gennaio, ci ha creato un grande danno. Avevamo operazioni di mercato in campo che potevano rinforzare e avere ulteriori introiti e ci è stato impedito.

Avendo una squadra solida, dal punto di vista patrimoniale è una delle poche ad avere un patrimonio importantissimo immobiliare senza avere lo stadio, poi il patrimonio giocatori che ci vengono richiesti. Abbiamo una società di comunicazione e marketing che esce con 15 milioni di utili da 23 anni. Come si può impedire a una società di fare il mercato sul presupposto che il blocco serviva per evitare il fallimento della società? Nulla a che vedere con la realtà, serviranno degli aggiustamenti daremo di tutto per non indebolirla ma rinforzare la squadra»

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.