Calciomercato Lazio, Miakutadze: sul calciatore anche un club inglese

Calciomercato Lazio, sul calciatore classe 2000 oltre al club biancoceleste ci sarebbe l’interesse anche di una squadra inglese

Uno dei nomi accostati per il calciomercato della Lazio per il nuovo scacchiere di Sarri è Mikautadze, il quale è stato la vera rivelazione del Metz la scorsa stagione. Secondo quanto viene riportato da Equipe oltre i biancocelesti, ci sarebbe anche un club di Premier ovvero il Burnely che ha offerto al club francese 8 milioni, rifiutati da quest’ultimi che chiedono per il cartellino 20 milioni.