Calciomercato Lazio, dal Brasile: «Interesse per Maycon»

Dal Brasile rimbalza la notizia del possibile interesse della Lazio per Maycon, regista di De Zerbi allo Shaktar Donetsk

Maycon è scappato dall’Ucraina insieme ad altri 7 compagni per andare lontano al Corinthians. Il regista di De Zerbi è in prestito nella squadra brasiliana da marzo, ma il futuro potrebbe essere in Europa: secondo Goal Brasile, solo in Italia il centrocampista sarebbe molto apprezzato da Lazio ed Atalanta.

Il ragazzo è cresciuto esponenzialmente con addosso la maglia dello Shakhtar Donetsk (in 98 partite ha sfornato 8 gol e 9 assist) ed è considerato un talento di grandi speranze, prima del conflitto era valutato almeno 15 milioni.