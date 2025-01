Calciomercato Lazio, Mattei: «L'indice di liquidità è un problema, ma a volte... in difesa serve un rinforzo»

Calciomercato Lazio, le parole di Mattei sull’indice di liquidità: «É un problema ma a volte anche un alibi, non è possibile che…»

Stefano Mattei, ospite di Radiosei, ha commentato il calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole sull’indice di liquidità.

PAROLE – «Oltre a Fagioli io completerei sostituendo Castrovilli con Hysaj in lista. In difesa la situazione non è ottimale, con Lazzari e Patric infortunati, con Tavares che muscolarmente ha spesso problemi. Questo indice di liquidità è un problema ma a volte anche un alibi, non è possibile che ci sia sempre questo problema, non si risolve per poter dire “Avrei voluto, ma purtroppo non posso”. Non ho letto di nessun’altra squadra con questo problema, addirittura il Monza ultimo in classifica ha preso Akpa Akpro»