Calciomercato Lazio, Marusic verso l’Arabia? Il difensore potrebbe raggiungere Milinkovic a fine stagione. La situazione

Calciomercato Lazio, Marusic verso l’Arabia? Il difensore potrebbe raggiungere Milinkovic a fine stagione. Ecco le ultime

Secondo quanto riporta Il Tempo, l’Arabia punta di nuovo Adam Marusic, uno dei punti fermi della Lazio di Sarri. L’ interessamento per il biancoceleste arriverebbe da parte dell’Al Hilal. Il giocatore, si legge sul quotidiano della Capitale, potrebbe raggiungere così il suo ex compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic.

Marusic è in scadenza nel 2026 e per il momento resta un punto fermo della squadra del tecnico capitolino, riporta sempre il quotidiano. Ma non sarebbe da escludere una sua partenza al termine della stagione quando potrebbero essere fatte altre valutazioni specialmente nel caso in cui venisse fatta un’offerta importante.