Lazio-Marusic, scenario a sorpresa: il terzino non è incedibile. E può restare in Serie A

Calciomercato Lazio, Adam Marusic non è considerato incedibile dal club biancoceleste: diverse squadre, anche della Serie A, su di lui

Potrebbe verificarsi uno scenario a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero infatti, Adam Marusic, nonostante un contratto in scadenza nel 2026 e le 44 partite giocate nell’ultima stagione, non è considerato incedibile dal club biancoceleste.

La valutazione è di circa 10 milioni di euro: sul ragazzo, oltre a vari interessamenti dalla Premier League, sono piombate le solite squadre arabe anche se non è da scartare l’ipotesi di una permanenza in Serie A. Inter e (soprattutto) Juve hanno avviato i primi contatti.