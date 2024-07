Calciomercato Lazio, il parere di Ballotta: «Non è ancora chiuso»

Le parole di Marco Ballotta sul calciomercato della Lazio: «Non è ancora decollato, ma Fabiani e Lotito sono ancora al lavoro»

Marco Ballotta ha parlato del calciomercato Lazio su tag24.it. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «E’ un mercato che ancora non è decollato, non è chiuso qui. Forse ci si aspettava qualcosa in più, credo anche che Lotito e Fabiani siano al lavoro per puntare altri nomi per cercare di fare un campionato di un certo livello. Magari non arriverà il nome di grido, ma sono convinto che qualcosa stiano programmando. Il mister X? Lo conosciamo Lotito, sappiamo com’è. Certo, magari ci meraviglia tutti e ha in tasca davvero un nome importante. Aspettiamo e vediamo».

OBIETTIVO IN CAMPIONATO – «I nomi possono essere bravi, poi toccherà all’allenatore metterli in condizione di far bene. Ma è tutto da vedere, ora ci sono solo tante chiacchiere; ci si aspettano altri nomi, poi Baroni magari ci stupisce nel segno del gioco, lavorando in un certo modo per farli rendere al meglio. Non si parla più di quarto posto? Così faccio fatica a credere che la squadra possa avvicinarsi alla zona Champions. Può esserci la sorpresa, ma la Lazio non può essere considerata come tale, bensì una squadra capace di giocare sempre per questi posti. Ad oggi, però, non la vedo così».