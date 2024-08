Calciomercato Lazio, INTRIGO Mandas! Cessione a SORPRESA? La POSIZIONE di Lotito è INEQUIVOCABILE

Calciomercato Lazio, intrigo Mandas: il portiere potrebbe partire direzione Premier League negli ultimissimi giorni di agosto

Il calciomercato Lazio, come riporta Il Messaggero, potrebbe essere molto attivo anche sul fronte delle cessione in questi ultimi giorni di agosto.

Occhio a Mandas, se il Wolverapthon non dovesse arrivare a Ramsdale dell’Arsenal, ma Lotito pretende 20 milioni per sacrificarlo, dopo averne rifiutati 2 per il prestito (più 10 per il riscatto) dal City a giugno. La Lazio punta sul portierino greco (di nuovo convocato) e lo considera il dopo-Provedel già adesso.