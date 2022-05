Calciomercato Lazio, Maistro può restare all’Ascoli

In casa Lazio si pensa anche ai tanti giocatori in prestito. E tra questi c’è Maistro, che potrebbe essere confermato all’Ascoli

Infatti, come sottolineato da Il Resto del Carlino, il centrocampista, fresco di rinnovo contrattuale con i biancocelesti fino al 2024, si è messo in luce all’Ascoli, realizzando 3 reti e 6 assist. Le parti sarebbero già al lavoro per prolungare e rinnovare il prestito in questa sessione di calciomercato.