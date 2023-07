Ex Lazio, Romero lascia già il Milan? Le ultime

Luka Romero, ex esterno della Lazio da poco passato al Milan, potrebbe già lasciare il club rossonero: la situazione

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Luka Romero, ex Lazio, potrebbe partire in prestito. Diverse squadre lo cercano e il Milan potrebbe valutare questa opzione.

La decisione spetterà a Stefano Pioli. Il giocatore partirà per gli Stati Uniti d’America per la tournée: in questa occasione, il tecnico lo valuterà e deciderà in base a ciò che vedrà.