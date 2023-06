Calciomercato Lazio: Luis Alberto non è incedibile? Possibile scambio col Marsiglia… Sarri vorrebbe tenerlo ma occhio allo scenario

Come scrive Il Messaggero Maurizio Sarri è entusiasta del rendimento di Luis Alberto da gennaio, ma non ha posto nessun veto al calciomercato Lazio, purché ogni top player venga adeguatamente sostituito. Deciderà Lotito sul rinnovo a 3,5 milioni più bonus, ma dovrà far quadrare i conti sul monte-ingaggi, che non potrà superare l’80% dei ricavi – da nuova normativa Uefa, già in evidenza nell’ultimo bilancio – nel 2023 e 2024.

Davanti Sarri vuole Milik, ora che il Marsiglia ha detto no alla Juve per il rinnovo del prestito. Si può intavolare una trattativa su uno scambio proprio con Luis Alberto e un conguaglio oppure con 11-12 milioni sul piatto, ma poi ne servono almeno altri 3 per lo stipendio.